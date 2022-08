Trinkwasser-Lieferung mit dem Helikopter: Landwirte in den Freiburger Alpen in der Schweiz sind aktuell darauf angewiesen, dass das Militär für Wassernachschub aus der Luft sorgt. Nur so können sie ihre durstenden Nutztiere versorgen. Wegen der Dürre sind die Wasserspeicher beinahe leer. Landwirt Jacques Ruffieux benötigt für seine 130 Tiere ca. 10.000 Liter – pro Tag.

Jacques Ruffieux, Landwirt

»Wir waren anderthalb Tage davon entfernt, überhaupt nichts mehr zu haben, es war sehr knapp. Ich hatte Ende letzter Woche noch Hoffnung gehabt, weil ein Sturm vorhergesagt wurde. In der Nähe von hier, in Chateau-d'Oex, kamen 60 Liter runter – bei uns nur sechs Liter. Also habe ich am Montagmorgen beschlossen, nicht lange zu überlegen und um Hilfe zu bitten.«

Zwei Wochen lang sind nun sechs Helikopter im Einsatz. Doch die Nothilfe ist nicht nur aufwändig, sondern verpulvert selbst große Mengen an Energie. Nachhaltigere Lösungen müssen her.

Frederic Menetrey, Freiburgische Landwirtschaftskammer

»Der Einsatz von Hubschraubern, um Wasser auf die Weide zu bringen, sollte in Zukunft nicht zur Regel werden, sondern in außergewöhnlichen Jahren die Ausnahme sein. Wir müssen in Reservoirs investieren, die es uns ermöglichen, den Wasserbedarf in sommerlichen Dürreperioden zu decken.«

Neben dem Trinkwassermangel sind auch vertrocknete Weiden ein Problem. Ohne den Heli-Sondereinsatz müssten die Kühe auf tiefer gelegene Weiden gebracht werden und würden dort weggfressen, was als Wintervorrat vorgesehen ist. In einigen Kantonen wird daher unter Zusatzkosten frisches Gras angeliefert oder das Vieh früher als geplant geschlachtet.