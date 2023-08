Auslöser für die Regenfälle ist ein massives Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer, das in den kommenden Tagen vor allem dem Alpenraum weiter für große Niederschlagsmengen sorgen dürfte. Dabei droht auch in Süddeutschland weiterer Dauerregen. So warnt der Deutsche Wetterdienst bis mindestens Dienstagabend auch für den Süden vor einer anhaltenden Dauerregenlage, die teilweise mit Unwettern einhergeht.

Vom Bodensee und Oberschwaben bis in die Oberpfalz und weiter südöstlich sollen verbreitet zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter binnen 60 Stunden fallen. Am Alpenrand sind bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Noch stärkere Regenfälle drohen laut DWD vor allem vom Oberallgäu bis zum Karwendel. Hier seien in sogenannten Staulagen Regenmengen von bis zu 160 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, so der DWD.