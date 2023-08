Auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee stürzten mehrere Bäume um. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer, wie ein Polizeisprecher sagte. Weil weitere Gefahr drohte, wurde die Räumung des gesamten Platzes beschlossen. 900 Menschen sollten vorübergehend in der Inselhalle in Lindau untergebracht und dort unter anderem von Helfern des Roten Kreuzes versorgt werden, sagte der Sprecher.

Viele Bahnstrecken sind beeinträchtigt

In der bayerischen Landeshauptstadt würden die S-Bahnen an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten und warteten dort zunächst, teilte der Betreiber über soziale Netzwerke mit. »Der Grund dafür sind witterungsbedingte Beeinträchtigungen im gesamten Bereich der S-Bahn München.« Die Strecken im S-Bahn-Netz sollten begutachtet werden, um zu prüfen, ob Zugfahrten wieder möglich sind.