Abgestellter Waggon in Schwerte 13-Jähriger nach Güterbahnhof-Unfall gestorben

Beim Klettern auf einen Güterwaggon hat ein Teenager in Nordrhein-Westfalen einen Stromschlag erlitten. Der 13-Jährige wurde in eine Spezialklinik gebracht. Nun ist er an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.