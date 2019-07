Tote und Verletzte Unglück in Nachtklub überschattet Schwimm-WM

Sie feierten, als eine Empore mitten im Raum einstürzte: In einem Nachtklub in der Nähe des Athletendorfes in Gwangju sind zwei Menschen gestorben. Mehrere Gäste wurden verletzt, darunter auch Sportler der Schwimm-WM.