Seattle Kran stürzt von Hausdach auf Straße - und tötet vier Menschen 

Heftige Sturmböen an der Westküste der USA haben in Seattle einen Kran umstürzen lassen. Der Kran krachte am Samstagnachmittag vom Dach eines etwa sechsgeschossigen Gebäudes in den laufenden Verkehr traf sechs Autos.

Zwei Bauarbeiter, die mit dem Kran in die Tiefe stürzten, kamen ums Leben. Zwei weitere Personen starben in ihren zerquetschten Autos. Ein vier Monate altes Baby und zwei weitere Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, wie die örtliche Feuerwehr mitteilte. Das Baby und seine Mutter saßen in einem Auto, das vom Kran getroffen wurde.

Der Kran wurde offenbar gerade abgebaut, als der Wind ihn zum Kippen brachte. Er zerbrach in mehrere Teile, die auf das Gebäudedach und die Straße stürzten.

Das schwer beschädigte Gebäude gehört zum Komplex des neuen Google Campus in Seattle. Das Projekt - eines der größten laufenden Bauvorhaben in der Millionenstadt - sollte demnach Ende des Jahres abgeschlossen werden, erst vor wenigen Tagen habe Google seinen Firmenschriftzug angebracht.