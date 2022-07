Sebastian Vettel beendet Formel-1-Karriere Papa guckt ein letztes Mal

»Das ist sehr schade«

Und so sehr der Vater es genossen haben mag, seinem Sohn in der Königsklasse des Motorsports zuzuschauen, so sehr wird er dieses Gefühl wohl auch vermissen. Denn den Rückzug seines 35 Jahre alten Sohnes bedauert er auch. »Das ist sehr schade, aber ich verstehe ihn. Das war eine unglaubliche Karriere meines Sohnes und der Tiefpunkt war Österreich«, sagte Norbert Vettel: »Das hat ihm so sehr weh getan, am Ende des Feldes herumzufahren und das hat diesen Gedanken noch beschleunigt.« In Spielberg hatte Vettel in seinem Aston Martin vor wenigen Wochen den letzten Platz belegt.