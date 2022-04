Ein offenbar von kleinen Kindern ausgelöstes Feuer hat im Nordwesten Bayerns Sachschaden in sechsstelliger Höhe verursacht. In Heigenbrücken im Landkreis Aschaffenburg brannte eine Scheune, in der Heuballen gelagert waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz Bemühungen der Feuerwehr brannten demnach am Samstagnachmittag der Dachstuhl der Scheune und ein darin abgestellter Pkw völlig aus.