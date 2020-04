Deutschland im Lockdown "Sehne mich nach Kneipe, Freunde, Umarmen"

So langsam macht die Kontaktsperre unruhig: In Köln datet man per Skype, in Oldenburg muss die Rasselbande an die Luft. Und das Lernen zuhause klappt auch nicht immer. Tag 17 unseres Videotagebuchs.