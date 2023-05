Manchmal sei es wichtig, seinen Geist komplett auszuknipsen und einfach einen Schritt nach dem anderen zu tun. So sieht es jedenfalls der italienische Hochseilartist Andrea Loreni. »Es sind die Füße, die mich auf die andere Seite des Kabels bringen, nicht der Kopf«, sagte er im Interview mit dem »Corriere della Sera«. Loreni, Jahrgang 1975, hat sich am Freitag auf einen Spaziergang in 140 Metern Höhe begeben.