SEK-Einsatz wegen Sprengstoffverdachts Terrorfahnder durchsuchen Wohnung in Düsseldorf

Zuletzt gab es in Nordrhein-Westfalen mehrere Einsätze der Polizei im Zusammenhang mit möglichen Terror-Anschlägen. Erst im April rückten Beamte in Duisburg aus. Ein Mann hatte vier Menschen in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft setzte eine Belohnung aus, der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Der 26-Jährige handelte möglicherweise aus einer terroristischen Motivation . Das ergab offenbar unter anderem die Untersuchung seines Handys.

Im Oktober letzten Jahres kam es in NRW zu einem weiteren Anti-Terror-Einsatz: Ein 32-jähriger Iraner soll einen islamistischen Anschlag geplant und sich womöglich bereits tödliche Giftstoffe dafür besorgt haben. Von Rizin – laut RKI in der Kriegswaffenliste unter »Biologische Waffen« aufgeführt – und Cyanid sprachen die Ermittler. Der zuständige Oberstaatsanwalt Holger Heming sagte dem SPIEGEL am Mittag, dass in der durchsuchten Wohnung keine Hinweise auf Rizin oder Cyanid gefunden worden seien, womöglich waren die Giftstoffe anderswo gelagert.