Sektenmord an Vierjährigem Angeklagte Mutter von Tötungsvorwurf freigesprochen

Diese hatte die heute 61-Jährige angeklagt, ihren körperlich und seelisch vernachlässigten Sohn getötet zu haben.

Der Junge soll am 17. August 1988 in einem über dem Kopf verschnürten Sack an seinem Erbrochenen erstickt sein. Die Staatsanwaltschaft hatte der Frau vorgeworfen, ihren Sohn in den Sack gesteckt, diesen oben verschnürt und das Kind in die Obhut der mutmaßlichen Sektenanführerin gegeben zu haben. Die heute 75-Jährige habe nach dem Leben des Jungen getrachtet. Mutmaßlich habe sie ihre Anführerschaft in der Sekte bewahren und stärken wollen.