Seltenes Himmelsphänomen Super, Blue, Moon!

Dieser Vollmond ist außergewöhnlich. Er verbindet gleich zwei Phänomene: Als Super Mond erscheint er größer als normalerweise. Einen Blue Moon, also blauen Mond, gibt es, wenn innerhalb eines Monats zweimal Vollmond ist. Als »Super Blue Moon« beeindruckte der Erdtrabant die Menschen in der Nacht zum Donnerstag weltweit – zum Beispiel über der Skyline von Tokio.

Klara Stadler, Touristin aus Deutschland

»Es ist fantastisch, den Mond so gut sehen zu können - als würde der Himmel einen kleinen Scheinwerfer auf uns richten. Und es ist fast so, als gäbe es einen Wettbewerb zwischen dem Mond und den hunderttausenden Lichtern hier in der Stadt. Das ist sehr aufregend und wunderbar.«

Chou Poyi, Tourist aus Taiwan

»Der Mond sieht an verschiedenen Orten anders aus. Ich finde das sehr bewegend.«

Besonders groß erscheint der Super Mond, weil der Abstand zur Erde kleiner als normalerweise ist. Auch Anfang August gab es diesen Spezialfall schon, so nah wie jetzt war er da aber noch nicht.

Bis zum nächsten Super Blue Moon dauert es noch mehr als ein Jahrzehnt: Nach Angaben der Nasa tritt das Phänomen erst im Januar und März 2037 wieder auf.