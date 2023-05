Innenminister Bratislav Gasic begab sich noch in der Nacht zum Freitag zum Schauplatz des Geschehens. Die Tat bezeichnete er als »terroristischen Akt«. Näher führte er das zunächst nicht aus.

Erst am Mittwoch hatte ein Schusswaffenangriff eines 13-jährigen Schülers Serbien erschüttert. Der 13-Jährige hatte in seiner Schule in Belgrad neun Menschen erschossen, darunter acht Kinder.

Tat lange vorher geplant

Der mutmaßliche Täter, ein 13 Jahre alter Junge, soll den Amoklauf mehrere Monate lang geplant haben. Demnach soll er eine Liste mit Kindern geschrieben haben, auf die er schießen wollte.

Am Tag nach dem Massaker an der Belgrader Schule hatte die serbische Regierung die Ausgabe neuer Waffenscheine für zwei Jahre ausgesetzt. Außerdem führt das Innenministerium in den nächsten drei Monaten verschärfte Inspektionen bei Waffenbesitzern durch, um die vorschriftsmäßige Verwahrung von Schusswaffen und Munition zu überprüfen.