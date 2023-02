Harvey Weinstein zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt

Bei dem Prozess in Los Angeles hatte eine Jury den 70-Jährigen im Dezember wegen Sexualverbrechen in drei Anklagepunkten – Vergewaltigung, erzwungener Oralverkehr sowie sexuelle Penetration durch Fremdkörper – schuldig gesprochen. In einem Punkt wurde er freigesprochen, in drei weiteren Punkten gab es keine Einigung. Die Vorwürfe stammten von vier Frauen in einem Zeitraum von 2004 bis 2013. Die meisten Übergriffe sollen in Hotels in Beverly Hills stattgefunden haben.