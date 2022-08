Anfangs, sagt der Neurochirurg, habe niemand gedacht, dass es möglich ist. »Beide zu retten war eine historische Errungenschaft«. In einer Reihe von Operationen haben Ärzte in Brasilien am Kopf miteinander verbundene siamesische Zwillinge erfolgreich voneinander getrennt. »Es war die schwierigste, komplexeste und herausforderndste Operation meiner Karriere«, sagte Chirurg Gabriel Mufarrej vom Hirnzentrum IECPN in Rio de Janeiro.