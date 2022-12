Sibirien 20 Menschen sterben bei Brand in russischem Pflegeheim

Das Feuer brach in der Nacht zum Samstag in dem barackenähnlichen Gebäude in einem Viertel der Industriestadt Kemerowo im Westen Sibiriens aus, teilten örtliche Behörden am Samstag mit. Nach Angaben des russischen Zivilschutzes sind bei dem Brand in einem Altenheim 20 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen kamen mit Verbrennungen in ein Krankenhaus.