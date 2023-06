1981, Sawitinsk (Sowjetunion): 31 sterben, 20-Jährige überlebt Flugzeugkollision

Am 24. August 1981 ist die damals 20-jährige Larissa Sawizkaja auf dem Heimflug aus den Flitterwochen. Sie schläft an der Schulter ihres Mannes Wladimir, als ein ohrenbetäubender Knall sie aus dem Schlummer reißt. »Statt der Decke war nur der Himmel da«, erinnert sie sich später. Ihr Mann neben ihr ist tot. Das Passagierflugzeug ist in der Luft von einem Militärbomber gerammt worden und auseinandergebrochen: Seitenflügel und Tank sind abgerissen.

In einem winzigen Teil des Flugzeugs, lediglich vier Sitzreihen lang, stürzt Swaizkaja mehr als fünf Kilometer in die Tiefe. Später sagte sie, der Sturz habe sie an den italienischen Film »Es geschehen noch Wunder« erinnert: Dort rettet sich die Filmheldin bei einem Flugzeugabsturz, indem sie sich an ihren Sitz klammert. Das tut sie also auch und prallt in einem Birkenhain auf.

Erst drei Tage später wird sie von einem Suchtrupp in der Wildnis gefunden. Schwer verletzt hat die junge Frau nach Essbarem in den Wäldern gesucht, konnte aber kaum Beeren kauen, da sie bei dem Crash nahezu alle Zähne verloren hat. Außer ihr überlebt keiner der 31 Passagiere. Der Sowjetunion ist der Vorfall so peinlich, dass die Überlebende mehr als 20 Jahre über das Unglück schweigen muss.