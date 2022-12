Kaniber konnte inzwischen das Krankenhaus wieder verlassen, wie sie am Freitag bei Facebook mitteilte. »Ich bin Gott im Himmel dankbar, denn mir selbst geht es den Umständen entsprechend gut«, schrieb sie. Allerdings sei es ihr vorerst »aufgrund meines Brustbeinbruches und dem schwer lädierten Steißbein« nicht möglich, öffentliche Termine wahrzunehmen. In dieser Nachricht – die vor dem Tod der 58-Jährigen veröffentlicht wurde – schrieb sie in Hinblick auf die Autofahrerin: »Wir sind untröstlich, beten und denken ganz fest an sie.«