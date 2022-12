Die schönsten Bilder So startet die Welt ins Jahr 2023

5 / 11

Auch China gehört zu den aus deutscher Sicht frühen Jahreswechslern. Gefeiert wurde am Victoria Harbour in Hongkong mit Feuerwerk, das der Skyline zu entspringen scheint. Doch in diesem Jahr ist das Fest von der großen Corona-Welle im Land überschattet worden. Da die Behörden ihre strengen Maßnahmen gegen das Virus aufgegeben haben, durften Bars und Restaurants zwar Partys organisieren, doch blieben Menschen vielerorts wegen einer Erkrankung oder aus Angst vor einer Ansteckung lieber zu Hause. Richtig gefeiert wird in China sowieso erst am 22. Januar 2023, dann beginnt das neue Jahr nach dem traditionellen Mondkalender beginnt.