Willkommen 2023! Zwei Jahre hintereinander war die Party am Brandenburger Tor in Berlin wegen der Coronapandemie ausgefallen, doch dieses Jahr wurde wieder gesungen, getanzt und gefeiert. Viele sind dafür extra in die Hauptstadt gereist: Visit Berlin zufolge haben Hotels 80 bis 90 Prozent Auslastung erwartet. Die Feier war jedoch deutlich kleiner angelegt als in früheren Jahren. Für die Show unter dem Motto »Celebrate at the Gate« auf dem Pariser Platz – also auf der Ostseite des Tors – musste man vorab ein Ticket buchen. Mit 2500 Menschen war die Feier ausgebucht.