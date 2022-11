In München soll am 31. Dezember innerhalb des Mittleren Rings wieder das Böllern verboten sein, in Nürnberg bleiben die bisherigen Verbotszonen im Bereich um den Hauptmarkt und die Kaiserburg nach Angaben der Stadt «zur Sicherheit der dort befindlichen Menschenmengen und von gesetzlich geschützten Gebäuden» ebenfalls bestehen.

In Regensburg soll es in der Silvesternacht ein Böllerverbot für die Altstadt geben. Eine Sprecherin der Stadt erklärte, man wolle dadurch Denkmäler wie den Dom und sensible Einrichtungen wie Altenheime schützen sowie der «Gefahr der Sprengstoffe bei Menschenansammlungen in der engen Altstadt» entgegenwirken. Auch in Bremen und Hannover soll in bestimmten Bereichen wieder Böllern verboten sein.