Silvester Bundesärztekammer fordert dauerhaftes Böllerverbot

Hinzu kämen Verletzungen am Auge und Verbrennungen, sagte der Ärztekammerchef. »Das bedeutet eine starke zusätzliche Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken, die ohnehin schon seit Monaten am Limit arbeiten.« Reinhardt hält es außerdem für fehl am Platz, das neue Jahr mit Raketen zu begrüßen, während in Europa ein Krieg wütet.