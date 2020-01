In einer Wohnung im nordrhein-westfälischen Gütersloh haben elf Menschen am Silvesterabend eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Zwei Menschen erkrankten dabei so schwer, dass sie in eine Spezialklinik mit Druckkammer gebracht werden mussten, wie die Polizei mitteilte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die 27-jährige Frau und der 31-jährige Mann sich in Lebensgefahr befänden, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die neun weiteren Betroffenen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Unter ihnen waren den Angaben zufolge auch zwei drei Jahre alte Kleinkinder. Auch Mitarbeiter des alarmierten Rettungsdienstes wurden verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Gruppe zunächst außerhalb der Wohnung gegrillt, den Grill jedoch im Verlauf des Abends abgebaut und in die Wohnung gebracht. Mehrere Stunden später klagten die ersten Feiernden über starke Kopfschmerzen. Die Gruppe alarmierte die Rettungskräfte, die Wohnung wurde evakuiert.

Bei einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid kommt es zu einem massiven Sauerstoffmangel im Körper, weil das Gas 300-mal stärker an den roten Blutfarbstoff bindet als Sauerstoff. Zu den Folgen zählen je nach Konzentration unter anderem Kopfschmerzen, Herzrasen, Übelkeit, Apathie, Atemnot und schlimmstenfalls der Tod. In Deutschland kommt es wiederholt zu verhängnisvollen Unfällen: Im Jahr 2015 starben mehr als 600 Menschen an einer Kohlenmonoxidvergiftung.