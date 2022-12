Silvester in Berlin »Wir rechnen mit einer einsatzintensiven Nacht«

4000 Euro für Raketen und Batterien

Medienberichten zufolge standen Pyrotechnikfans in einem Geschäft in der Berliner Allee am Mittwochabend bis zu 13 Stunden in der Kälte an, um zum Verkaufsstart Böller für die Silvesternacht zu kaufen. Ein wartender Passant berichtete der »Berliner Zeitung« , er wolle 4000 Euro für Raketen und Batterien ausgeben. Aufgrund der Coronapandemie war der Verkauf von Feuerwerkskörpern in den vergangenen zwei Jahren verboten gewesen.

Offiziell darf erst ab 18 Uhr am Silvesterabend geböllert werden. Aber bereits im Vorfeld war es auch in diesem Jahr zu schweren Vorfällen im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern gekommen.