Es gebe gute Gründe für einen Verzicht auf Feuerwerk, etwa weniger Lärm und Feinstaub, mehr Ruhe für Tiere und Anwohner, weniger Unfälle und weniger Müll. »Vorschreiben können und wollen wir das aber nicht«, sagte Dedy.

Tonnenweise illegale Böller

Ein weiteres Problem ist der Handel mit verbotener Pyrotechnik. In einer Bunkeranlage an der deutsch-niederländischen Grenze haben Ermittler kürzlich ein Lager mit rund 250 Tonnen hochgefährlicher Feuerwerkskörper entdeckt.

Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Sie gelten als Kopf einer Gruppe von Beschuldigten, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Sie sollen den Ermittlern zufolge das Feuerwerk in Webshops vor allem in den Niederlanden zum Verkauf angeboten haben. Die Ware konnte dann in Läden in der Grenzregion abgeholt werden.