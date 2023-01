Silvesterkrawalle in Bonn »Jungs. Sollen wir einen Bullen entführen?«

Jugendliche in Bonn attackieren in der Silvesternacht Polizisten und Feuerwehrleute. Die Ermittlungen müssen nun zeigen, was die mutmaßlichen Täter wirklich vorhatten – und welche Rolle ein Netflix-Film spielt.