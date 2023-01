Bundesweite Umfrage Mehr als 280 Angriffe auf Einsatzkräfte an Silvester

In Berlin eskalierte die Gewalt am Jahresende, Einsatzkräfte wurden mit Pyrotechnik beschossen und verletzt – doch auch in anderen Landesteilen gab es vermehrt Attacken, wie eine Umfrage des »Tagesspiegel« zeigt.