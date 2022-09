Silvio Berlusconi auf TikTok »Hi, Leute! Hier bin ich!«

Silvio Berlusconi, Forza Italia Parteichef

»Hi, Leute! Hier bin ich! Willkommen auf meinem offiziellen TikTok-Kanal.«

Mit 85 Jahren hat er jetzt also TikTok für sich entdeckt: Silvio Berlusconi, der Parteichef der konservativen Forza Italia will über die Social Media Plattform junge Menschen von seiner Partei begeistern. Mit vollmundigen Ankündigungen.

»Es gibt fünf Millionen von euch auf dieser Plattform und 60 Prozent von euch sind unter 30. Ich bin ein bisschen neidisch darauf, aber ich gratuliere euch trotzdem. Deshalb wollte ich diesen Kanal eröffnen, um über die Themen zu sprechen, die mir und Forza Italia am Herzen liegen und die euch am meisten beschäftigen. Wir werden über eure Zukunft sprechen, ich werde euch sagen, wie wir Italien zu einem Land machen wollen, das euch neue Chancen bietet und die Möglichkeit, eure Träume zu verwirklichen.«

Berlusconi ist allerdings nicht der einzige Politiker, der TikTok für sich entdeckt hat. Matteo Salvini, Parteiführer der rechten Lega, hat bereits mehr als eine halbe Millionen Follower auf der Videoplattform. In seinen Videos besucht er Flüchtlingscamps und propagiert eine starke Grenzsicherung. Oder er lässt sich auf Partys feiern.

»Salvini is on fire. Salvini is on fire.«

Auch die rechtsextreme Giorgia Meloni, die mit ihrer Partei Fratelli d’Italia aktuell als Favoritin für die Wahlen am 25. September gilt, postet gerade täglich auf TikTok. Mal hetzt sie in kurzen Videos gegen »die Linken«, mal streichelt sie Hunde.



Die Allianz der drei Möchtegern-TikTok-Stars hat gute Chancen, Italiens nächste Regierung zu stellen.

Vorher dürfte wohl auch von Silvio Berlusconi noch mehr Content kommen.

»Bis bald, ciao, wieder auf TikTok.«