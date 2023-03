Ein Mann hat mit einem Autohaus in Simmern im Hunsrück eine Probefahrt mit einem Luxuswagen vereinbart – und ist für immer davongefahren. Er hatte am Freitag Kaufinteresse an dem SUV mit einem Wert von rund 100.000 Euro vorgespiegelt und offensichtlich eine gefälschte deutsche Aufenthaltsbestätigung vorgelegt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.