Verurteilt wegen Beihilfe zum Mord Simon Wiesenthal Center bedauert Tod von SS-Wachmann Josef S. vor Bestrafung

Das Internationale Auschwitz Komitee betonte die Bedeutung des Urteils. Der Angeklagte habe in dem Prozess wie fast alle SS-Angehörigen, die vor deutschen Gerichten gestanden hätten, »die Wahrheit verweigert und sich in seiner Welt der Fiktion und der Lügen verschanzt«, sagte der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, am Donnerstag. Das Gericht in Brandenburg habe dennoch noch einmal betont, dass jeder SS-Angehörige, der an dem Räderwerk des Tötens in den Konzentrationslagern beteiligt war, sich schuldig gemacht habe. Die Überlebenden seien dem Gericht für diese Haltung dankbar.