An einer Realschule in Singen nahe Konstanz sind mindestens 84 Menschen bei einem mutmaßlichen Reizgasvorfall verletzt worden. Drei Kinder und eine Lehrerin hätten über starke Atembeschwerden geklagt und seien stationär aufgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. 80 leicht verletzte Kinder seien in einer Halle erstversorgt worden. Ersten Erkenntnissen nach gehen die Ermittler von einem Unfall aus.