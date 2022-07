Eine 75-jährige Frau ist in Bayern bei einem Rettungseinsatz durch den Sturz von einer Drehleiter der Feuerwehr gestorben. Die Frau habe aus ihrer Wohnung im oberpfälzischen Sinzing gerettet werden müssen, teilte die Polizei Regensburg am Samstag mit. »Aus bislang nicht bekannter Ursache stürzte die Frau bei dieser Rettung einige Meter ab und verstarb noch an der Unfallstelle.«