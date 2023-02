Bei einem Großbrand in Sittensen im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) ist am frühen Sonntagmorgen ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizeidirektion Rotenburg mitteilte, brannte es bei einem Fahrzeughändler. Das betroffene Unternehmen handelt mit gebrauchten Lkws, Bussen, Kränen, Bau- und Landmaschinen. Viele der Fahrzeuge seien abgebrannt, hieß es. Da das Unternehmen direkt an der Autobahn 1 liegt, wehten die gewaltigen Rauchschwaden auch über die Autobahn.