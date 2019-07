Feuer an Stränden auf Sizilien haben zahlreiche Badegäste in Bedrängnis gebracht. Wie Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, brachten Boote der Feuerwehr und der Küstenwache die Menschen - darunter rund 40 Kinder - in Sicherheit.

Die Feuerwehr veröffentlichte auf Twitter ein Video von den Löscharbeiten, in dem hohe Flammen und dunkle Rauchschwaden zu sehen waren.

#Catania #10lug 17:30, intervento dei #vigilidelfuoco nella zona dei lidi per incendi di vegetazione. Le fiamme hanno lambito alcune strutture balneari, evacuate spontaneamente dai bagnanti. Al lavoro 4 squadre a terra e 2 elicotteri #dragovf, situazione sotto controllo pic.twitter.com/Y0yawvUZet — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10. Juli 2019

Zwei Hubschrauber seien beim Löschen zum Einsatz gekommen, twitterte die Feuerwehr. Die Situation sei unter Kontrolle. Laut Ansa zogen sich einige Strandbesucher Rauchvergiftungen zu.

Extremes Wetter mit Hagel und heftigem Wind hatte der Insel zuvor zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa hatte zuvor nahe der sizilianischen Küstenstadt San Vito Lo Capo ein Ferienresort evakuiert werden - Hunderte Menschen mussten die Unterkunft verlassen.