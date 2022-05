Auf einem slowakischen Waldwanderweg hat eine Braunbärin zwei Männer angegriffen und verletzt. Das berichten mehrere Medien.

Einer der beiden Wanderer sei »in sehr ernstem Zustand« per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, erklärte die Verwaltungsdirektorin des Naturschutzgebietes Polana, Vladimira Fabriciusova. Dem Nachrichtenportal »Sme.sk« schilderte sie die Verletzungen drastisch: »Er hat kein Gesicht mehr.« Auch am übrigen Körper sei der Mann schlimm zugerichtet. Sein Begleiter habe Bisswunden und einen schweren Schock erlitten.