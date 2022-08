Ein Blitzschlag hat in der slowakischen Hohen Tatra einen Bergwanderer getötet und einen weiteren verletzt. Wie der Bergrettungsdienst HZS mitteilte , wurden die zwei aus Polen stammenden Männer am Montag auf einem beliebten Wanderweg unterhalb des Berges Krivan von einem Unwetter überrascht. Ein 33-Jähriger wurde demnach vom Blitz direkt getroffen und starb sofort, wie eine per Hubschrauber an den Unglücksort gebrachte Notärztin feststellte.