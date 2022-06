Slowakei Mann auf dem Weg zur Arbeit von Braunbärin angegriffen

Zu Fuß machte sich ein Mann am Freitag von seinem Wohnort Horná Ves zu seiner Arbeitsstelle in einem Nachbardorf auf. Wie der staatliche slowakische Naturschutz ŠOP SR am Montag mitteilte, nutzte der Mann einen als »Barbaraweg« international bekannten Wanderweg. In einem Waldgebiet traf er dann unerwartet auf eine Braunbärin in Begleitung eines Jungtiers.