Zwischenfall bei der Snooker-Weltmeisterschaft: Ein Protest von zwei Aktivisten hat für eine Unterbrechung des Spielbetriebes und eine Verschiebung bei dem Turnier in Sheffield gesorgt. Ein Mann sprang am Montagabend im Crucible Theatre auf einen der beiden Billardtische. Aus einem Beutel verteilte er eine orangefarbene, pulverartige Substanz auf dem Tisch. Dort hatte am dritten Turnierabend das Match zwischen Robert Milkins und Joe Perry begonnen.