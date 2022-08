Wie vorausschauend man im bayerischen Oberstdorf denkt, das zeigt dieser Haufen. Acht Meter hoch ist er. Unter einer dicken Schicht Hackschnitzel »übersommert« ein vergänglicher Stoff – Schnee. Florian Speigl, Geschäftsführer Nordic Zentrum Oberstdorf

»Wenn im Winter der Schnee produziert wird und auf Depot liegt, decken wir diesen Ende des Winters ab. Wir haben hierzu Sägemehl und Hackschnitzel. Das bedeutet, das ist eine Schicht von circa 50 Zentimeter, als Isolationsschicht. Dieses feine Material dient eben dazu, dass kein Luftaustausch mehr stattfinden kann.«

Das sogenannte Snowfarming funktioniert unter geraspeltem Holz besonders gut: Denn wenn es regnet, saugen sich die Hackschnitzel mit Wasser voll. Wenn es wieder trocken ist, verdunstet dieses Wasser und kühlt so den kostbaren Schnee.Die Hitze der vergangenen Wochen der eisigen Reserve dennoch zugesetzt: Speigl und sein Team mussten bereits mehrmals nachbessern.

Florian Speig , Geschäftsführer Nordic Zentrum Oberstdorf

»Man geht so davon aus, dass 20 vielleicht mal 25 Prozent Volumenverlust da sind. Wenn das ganz gut gemacht ist und wenn der Standort ideal ausgewählt ist. Wir hier, wir sehen es gerade heute, haben einen sehr sonnigen Standort und von dem her sammeln wir jetzt einfach Erfahrung und müssen es dann am Ende beurteilen, wie gut es gegangen ist.«

Oberstdorf versucht erstmals, Schnee über den Sommer zu retten. Die Kosten: immerhin 40.000 Euro. Aber warum das Ganze? Der gelagerte Kunstschnee ist vor allem für den Leistungssport interessant – insbesondere für Biathleten.

Florian Speigl, Geschäftsführer Nordic Zentrum Oberstdorf

»Die Athleten, die den ganzen Sommer auf Rollski trainieren, haben ihr Skigefühl verloren und das ist eben ein anderes Gefühl, mit den schmalen Langlaufski auf dem Schnee zu gleiten, als wie im Sommer mit den Rollen zu gleiten. Und um sich dieses Skigefühl wieder anzueignen, dazu dient eben dieses Schneedepot. Die Zeit, bis beschneit wird, bis eine Loipe angelegt wird, das sind mehrere Wochen – das wird mit diesem Schnee überbrückt.«

Andernorts ist Snowfarming längst Alltag, in Skandinavien etwa, der Schweiz, Italien oder Slowenien. Und auch im deutschen Ruhpolding wird jährlich Schnee über den Sommer deponiert. Kritik daran kommt vom Bund Naturschutz: In Zeiten von Klimawandel und Energiekrise sei dies nichts weiter als Luxus pur. Ob der Schnee in Oberstdorf tatsächlich für die geplante rund 1,5 Kilometer lange Langlauf-Loipe reicht, zeigt sich voraussichtlich Ende Oktober. Dann rollen die Bagger, Radlader und Kipplaster an, um und die eisige Reserve zu verteilen.