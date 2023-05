Hintergrund der Freistellung ist offenbar die Teilnahme der 55-Jährigen an einem Empfang zum Jahrestag des Kriegsendes in der russischen Botschaft in Berlin. An dem Empfang hatten neben Schröder-Kims Mann, Altbundeskanzler Gerhard Schröder, auch die AfD-Politiker Alexander Gauland und Tino Chrupalla teilgenommen.