»Meine Schwestern habe ich nie kennenlernen dürfen, weil ein Anschlag auf meine Familie ausgeübt wurde. Leider kann und konnte ich nie mit meinen Eltern darüber sprechen, wie soll das denn auch gehen? Meine Eltern haben zwei Kinder verloren. Ich möchte meine Eltern nicht noch mehr belasten. Das geht einfach nicht. Mein Name ist Cihat Genc. Ich bin der Sohn von Kamil und Hatice Genc. Meine Schwestern habe ich nie kennenlernen dürfen.«

An diesem Abend laufen die Besucher aber auch vorbei an Nachbarn, die mit verschränkten Armen an ihren Zäunen stehen, an Männern, die mit brummenden Motorrädern durch eine dicht zusammenstehende Besuchermasse aus ihrer Einfahrt rasen. Sie lassen die Theaterbesucher spüren, sie wollen nicht erinnern. Nicht in ihrer Straße, nicht auf ihrer Einfahrt.

Eine der Schauspielerinnen sagt, dass es immer wieder Ärger gab in den vergangenen Wochen. Sie sagt, sie erkläre den Menschen dann, der Bordstein gehöre nun mal ihnen allen, das sei ihre Geschichte, deutsche Geschichte. Regisseur Ghazi hat bewusst Schauspieler ausgesucht, die alle nach 1993 geboren sind. Die sich wochenlang in die Ereignisse von damals einlasen, selbst die Interviews mit der Familie Genc führten, Zeitzeugen trafen und den Psychologen der Familie. Viele der Darsteller sind selbst Kinder von Eltern mit Migrationsgeschichte, einige haben selbst eine. Ghazi will, dass auch diese Generation ihren eigenen Weg der Erinnerung findet.

Es gibt türkischen Tee und Rapsongs

An dem Ort, wo einst das Haus stand, sind Bilder der fünf Toten aufgestellt, davor liegen rote Rosen. Seit die Aufführung läuft, wirkt der Ort wieder so, als ob die Tat neu geschehen sei. Nur die fünf hochgewachsenen Kastanienbäume erinnern an die 30 Jahre, die vergangenen sind.