Kirche und Fitnessstudio auf derselben Wellenlänge Icon: Spiegel Plus Und 1... und 2... und "Amen"

Eine katholische Kirche in Solingen übertrug den Ton ihrer Gottesdienste versehentlich in das benachbarte Sportstudio. Gar nicht so unpassend, sagt der zuständige Pfarrer Mohr.