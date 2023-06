Der neu gewählte AfD-Landrat hat massiv Stimmung gegen Migranten gemacht. Kann ein Landkreis die Verteilung von Geflüchteten beeinflussen oder ablehnen?

Asylbewerber werden nach einer Quote auf die Bundesländer verteilt, das gilt grundsätzlich auch für ukrainische Geflüchtete. Die Länder wiederum verteilen sie auf Kreise und kreisfreie Städte. Eine Ablehnung ist nicht vorgesehen. »Wenn ein Landrat sich weigern sollte, die Flüchtlinge unterzubringen, ist das zunächst ein Verstoß gegen Recht und Gesetz und wird die Aufsicht des Landes auf den Plan rufen«, sagt Hans-Günter Henneke vom Deutschen Landkreistag. Allerdings kann ein Kreis entscheiden, ob die Asylbewerber in Wohnungen, Gemeinschaftsunterkünften oder temporär in Turnhallen oder Zelten untergebracht werden. »Zuallerletzt würde dann die gemeindliche Obdachlosenzuständigkeit greifen, damit die Menschen nicht auf der Straße übernachten müssen.«

Wer kontrolliert einen Landrat?

Die Kreisverwaltungsbehörde unterliegt der fachlichen Aufsicht des Landes, in den meisten Ländern ist das Innenministerium die kommunale Aufsichtsbehörde, in Thüringen ist es das Landesverwaltungsamt. Wenn ein Landrat sich weigert, Vorgaben des Landes umzusetzen, kann ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet werden, das die Pflichtverletzung untersucht. Am Ende des Verfahrens kann es Sanktionen geben, wie Ermahnung, Rüge, Gehaltskürzung oder sogar Entfernung aus dem Amt. Zudem kann das Land in solchen Fällen eine Aufgabe der Landkreise an dessen Stelle erfüllen. Das passiert aber extrem selten.

Wie wird ein Landrat gewählt?

Die Bevölkerung wählt einen Landrat in den meisten Bundesländern direkt, nur in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein wird der Landrat vom Kreistag gewählt. Wenn kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht, kommt es zu einer Stichwahl. In Brandenburg gilt für beide Wahlgänge ein Zustimmungsquorum von 15 Prozent der Wahlberechtigten. Ein Landrat gehört also nicht zwingend der Partei an, die im Kreistag die Mehrheit hat.

Wie lange amtiert ein Landrat?

Die Amtszeit ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und liegt zwischen fünf Jahren in Niedersachsen sowie Nordrhein-Westfalen und zehn Jahren im Saarland. In Thüringen ist ein Landrat sechs Jahre im Amt.