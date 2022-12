Untergang im Jahr 1677 Aus Schiffswrack geborgener Smaragd versteigert

Ein aus einem Schiffswrack geborgener Smaragd ist in New York für rund 1,2 Millionen Dollar (etwa 1,1 Millionen Euro) versteigert worden. 18 Bietende hätten sich einen Wettstreit um den Stein geliefert, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Ursprünglich hatte Sotheby's nur rund 70.000 Dollar für den Edelstein erwartet. Wer am Ende den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.