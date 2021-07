Sotschi Starkregen überflutet russischen Urlaubsort – erste Evakuierungen

Regenfälle haben in der Stadt am Schwarzen Meer große Zerstörung angerichtet, Videos in den sozialen Medien zeigen dramatische Szenen. Nun sollen sich Anwohnerinnen und Anwohner auf eine Evakuierung vorbereiten.