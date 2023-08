Wie das Gericht feststellte, überhäufte der als »Pater Gonzalez« bekannte Mann einen 11-jährigen Jungen mit Geschenken und Aufmerksamkeiten, bevor er ihn im November 2020 zu einem Strandurlaub nach Florida mitnahm, heißt es in einer Pressemitteilung. Danach versuchte er, das Kind sexuell zu missbrauchen, verhielt sich in anderer sexuell unangemessener Weise und zeigte ihm Pornografie, so die FBI-Beamten.