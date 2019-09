"Snapchat-Freundschaft" Elfjähriger fährt 300 Kilometer mit dem Auto, um Unbekannten zu treffen

Im US-Bundesstaat South Carolina ist ein Elfjähriger mehr als 300 Kilometer mit einem Auto gefahren, um einen fremden Mann zu treffen. Diesen soll er zuvor über den Messaging-Dienst Snapchat kennengelernt haben. Wie die Polizeibehörde von Charleston mitteilte, wurde der Junge nach einer mehr als dreistündigen Fahrt auf einem Parkplatz gestoppt. Demnach habe er einem Beamten am frühen Montagmorgen gesagt, dass er sich verfahren habe.

Der zuständige Polizist gab an, dass der Junge den Wagen seines Bruders genommen hatte, um von Simpsonville nach Charleston zu fahren. Dort wollte er eine ihm unbekannte Person treffen, die er auf Snapchat kennengelernt hatte.

Während der Fahrt soll er laut Polizei das Navigationssystem seines Vaters genutzt haben. Dieses habe schließlich das Signal verloren. Weil sich Nachrichten bei Snapchat nach zehn Sekunden selbstständig löschen, soll der Elfjährige keinen Zugriff mehr auf die Adresse des Unbekannten gehabt haben.

Verzweifelt die Polizei informiert

In seiner Verzweiflung wandte sich der Junge an den Polizisten, der sofort den Vater informiert habe. Dieser sei dabei gewesen, seinen Sohn als vermisst zu melden. Mittlerweile ist der Junge zurück bei seiner Familie. Die Polizei habe laut CNN Untersuchungen gegen den älteren Unbekannten eingeleitet.

Ein Polizist der Behörde in Charleston nutzte den Vorfall, um auf die Gefahren von Social Media hinzuweisen. "Alle, die das hier sehen und Eltern eines Kindes sind, insbesondere eines Elfjährigen, sollten sich mit ihren Kindern zusammensetzen und darüber reden, was sie in sozialen Netzwerken tun", sagte er CNN.