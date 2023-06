Auch die Zahl der Unternehmen, die noch am Faxgerät hängen, ist offenbar hoch: Insgesamt sollen in Deutschland noch 82 Prozent der Unternehmen faxen. So steht es in einer 2023 veröffentlichten Studie des Branchenverbandes Bitkom. Ein Drittel der Unternehmen nutze demnach das Fax dabei sogar noch häufig oder sehr häufig. Allerdings seien die Nutzungszahlen stark rückläufig.