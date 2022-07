Bis zu 44 Grad erwartet Spanien ächzt erneut unter Hitzewelle

In den Städten suchten die Menschen bereits am frühen Vormittag in Brunnen, Eisdielen und klimatisierten Einkaufszentren Zuflucht vor der Hitze, wie Medien berichteten. In Madrid zum Beispiel sollen die Temperaturen am Dienstag auf 39 Grad, am Mittwoch auf 41 und am Donnerstag sogar auf 42 Grad klettern. Im Tajo-Tal südwestlich der Hauptstadt wurden für Donnerstag 44 Grad vorhergesagt. Relativ »kühl« soll es an den nächsten Tagen laut Aemet mit Höchsttemperaturen zwischen 25 und 35 Grad nur direkt an weiten Teilen der Atlantik- sowie an der Mittelmeerküste bleiben.